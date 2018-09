Der Europapolitiker Caspary hat mit Blick auf ein mögliches Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn eine ergebnisoffene Prüfung verlangt.

Caspary, der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), er selbst werde voraussichtlich für die Einleitung eines Verfahrens stimmen. Dieses müsse aber ohne Vorverurteilung durchgeführt werden. Das Verhalten der ungarischen Regierung etwa gegenüber Nichtregierungs-Organisationen sei nicht in Ordnung, betonte Caspary. Allerdings sei die Situation in dem Land nicht so schlimm, wie sie dargestellt werde. Ungarn teste regelmäßig die Grenzen aus, habe sich am Ende aber immer an europäisches Recht gehalten.



Das EU-Parlament in Straßburg entscheidet am Mittag darüber, ob es ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn einleitet. Dem Plenum liegt ein entsprechender Vorschlag des Innenausschusses vor. Der Regierung in Budapest wird vorgeworfen, den Rechtsstaat auszuhöhlen und sich nicht an demokratische Prinzipien zu halten. Im äußersten Fall würde Ungarn der Entzug von Stimmrechten in der EU drohen. Um ein Strafverfahren einzuleiten, wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit im EU-Parlament notwendig. Die nächste Instanz wäre dann der EU-Rat, der sich mit dem Fall Ungarn befassen müsste.



Ministerpräsident Orban hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, es gehe darum, Ungarn wegen seiner strikten Flüchtlingspolitik zu verurteilen.



Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Weber (CSU), will nach eigenen Angaben ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit Ungarns unterstützen. Für den Europa-Experten Joachim Fritz-Vannahme von der Bertelsmann-Stiftung handelt die EU zu spät. Die Europäische Volkspartei habe zu lange ihre schützende Hand über Ungarn gehalten, sagte er im Dlf.