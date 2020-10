In Ungarn haben etwa 10.000 Menschen für die Autonomie der Budapester Theater- und Film-Universität demonstriert.

Die Kundgebung in der ungarischen Hauptstadt endete vor dem Gebäude der Theater-Uni, das die Studenten seit fast zwei Monaten besetzen. Im September hatte Ministerpräsident Orban der Ausbildungsstätte die Autonomie entzogen. Ein von der Regierung eingesetztes Kuratorium übernahm die Leitung und entmachtete den gewählten Senat.



Die ungarische Regierung steht wegen ihres zunehmend autoritären Stils in der Kritik. Der jüngste Rechtsstaatsbericht der EU-Kommission beanstandete unter anderen Eingriffe in die Justiz und in die Unabhängigkeit der Medien.

24.10.2020