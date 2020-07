Ungarn erlässt wegen der Corona-Pandemie Einreiseverbote.

Der Stabschef von Ministerpräsident Orban, Gulyas, sagte, die Infektionszahlen in Ungarn gingen zurück. Man wolle, dass das so bleibe.



Den Angaben zufolge teilten die Gesundheitsbehörden 154 Länder auf Grundlage der dortigen Infektionszahlen in drei unterschiedliche Risikokategorien ein - rot, gelb und grün. Menschen aus der roten Gruppe dürfen ab Dienstag um Mitternacht nicht mehr nach Ungarn einreisen.



Dazu werden alle afrikanischen und südamerikanischen Länder gezählt sowie alle asiatischen Länder, abgesehen von China und Japan. Aus Europa gehören auch Albanien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, das Kosovo, Belarus, Montenegro und die Ukraine zur roten Gruppe.



Zur gelben Kategorie zählen unter anderem Großbritannien, Schweden, Russland und die USA. Menschen aus diesen Ländern müssen bei der Einreise nach Ungarn zwei Wochen lang in Quarantäne.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Infektionen: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Massenveranstaltungen: Demos und ähnliches haben die Infektionszahlen offenbar kaum beeinflusst

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Panikmache

+ Schweinegrippe: Warnung vor neuem Erreger aus China - droht die nächste Pandemie?



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.