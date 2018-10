In Ungarn ist erstmals ein Obdachloser juristisch belangt worden, weil er auf einer Parkbank geschlafen hatte.

Ein Gericht in einer Kleinstadt nahe Budapest sprach eine Verwarnung gegen den Mann aus. Seit Montag gilt in Ungarn ein neues Gesetz, wonach Wohnungslose nicht auf Straßen oder anderen öffentlichen Plätzen leben und übernachten dürfen. Die Polizei ist angehalten, Obdachlose von der Straße zu vertreiben sowie deren Hütten und Verschläge zu räumen.



Menschenrechtsgruppen und internationale Organisationen kritisieren das Vorgehen. Das Europäische Parlament hat inzwischen ein Strafverfahren wegen möglicher Verletzung von EU-Grundwerten eingeleitet. Schätzungen zufolge sind in Ungarn mindestens 20.000 Menschen obdachlos.