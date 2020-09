Die EU-Kommission hat die Forderung Ungarns nach einem Rücktritt von Vizepräsidentin Jourova zurückgewiesen.

Jourova habe das volle Vertrauen von Kommissionspräsidentin von der Leyen, teilte eine Sprecherin in Brüssel mit. Ungarns Ministerpräsident Orban hatte der Vizepräsidentin in einem Brief vorgeworfen, sich abfällig über sein Land geäußert zu haben. Es geht um ein Interview mit dem Magazin "Der Spiegel", in dem Jourova die Lage der Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit in Ungarn kritisiert und von einer - Zitat - "kranken Demokratie" spricht.



Wie gegen Polen läuft gegen Ungarn seit Jahren ein Strafverfahren wegen Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit. Es kann bis zum Entzug von Stimmrechten auf EU-Ebene führen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.