Der ungarische Ministerpräsident Orban gerät mit seiner Kritik an EU-Kommissionspräsident Juncker zunehmend ins Abseits.

Ein Sprecher der Europäischen Volkspartei erklärte, Orbans Fidesz-Partei entferne sich derzeit von der EVP. Man erwarte hier eine Änderung. Die Gremien der Partei würden bei nächster Gelegenheit darüber diskutieren. Orban hatte seine Kritik an der EU ungeachtet des Widerspruchs von EU-Parlamentariern erneuert.



In einem Radio-Interview wiederholte er die Behauptung, dass Brüsseler Bürokraten illegale Einwanderung in die Europäische Union verstärken wollten. Die Plakatkampagne seiner Fidesz-Partei entlarve dies nur.



Auf den umstrittenen Plakaten wird der Vorwurf der Einwanderungsförderung konkret gegen EU-Kommissionspräsident Juncker erhoben. Seitdem diskutiert die konservative EVP-Fraktion im EU-Parlament über einen Ausschluss der Fidesz-Partei aus ihren Reihen. An der Debatte beteiligen sich auch CDU und CSU. Vor allem die Christsozialen pflegten bisher ein gutes Verhältnis zu Orban.