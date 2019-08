In der ungarischen Stadt Sopron im Südwesten des Landes hat der Festakt zur Erinnerung an die Grenzöffnung vor 30 Jahren begonnen.

An dem Gottesdienst nehmen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Ungarns Ministerpräsident Orban teil. Der Festakt erinnert an die spontane Flucht von rund 600 DDR-Bürgerinnen und -Bürgern am 19. August 1989. Sie hatten am sogenannten paneuropäischen Picknick teilgenommen und waren über die Grenze nach Österreich geflohen. Ungarische Grenzbeamte griffen damals nicht ein.

Wichtiger Schritt zur deutschen Einheit

Das Ereignis gilt als einer der wichtigsten Auslöser für die massenhafte Ausreise von DDR-Bürgern und als entscheidender Schritt auf dem Weg zum Fall der Berliner Mauer. Merkel hatte Ungarn bereits am Wochenende gedankt. So sei das Wunder der deutschen Einigung möglich geworden, sagte sie. Nach Einschätzung des ungarischen Politologen Zoltàn Kiszelly ist sich auch die deutsche Öffentlichkeit dessen bewusst, welchen Beitrag Ungarn zur deutschen Einheit geleistet hat. Er sagte im Deutschlandfunk, es gebe zwar Probleme zwischen Ungarn in Deutschland. Insgesamt herrsche das Verbindende zwischen den beiden Ländern aber vor.