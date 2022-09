EU-Energieministertreffen

Die EU-Energieministerinnen und -minister haben sich vor ihren Beratungen in Brüssel über die hohen Strom- und Gaspreise zu einer Schweigeminute zu Ehren der verstorbenen Queen Elizabeth II. erhoben. (AFP / JOHN THYS)

Das wäre gegen europäische und ungarische Interessen, sagte Außenminister Szijjarto vor einem Sondertreffen der EU-Energieminister. Ein solcher Schritt würde zu einem sofortigen Stopp russischer Lieferungen führen. - Ungarn ist besonders abhängig von russischem Öl und Gas. Während der russische Konzern Gazprom seine Gasexporte in die meisten europäischen Länder wegen der westlichen Sanktionen eingestellt hat, wurde die Lieferung nach Ungarn im August ausgeweitet.

In Brüssel beraten die für Energie zuständigen Minister der EU-Länder über Maßnahmen gegen die seit der russischen Invasion der Ukraine drastisch steigenden Gas- und Strompreise. Die Kommission schlägt unter anderem vor, den Preis für russisches Gas zu deckeln. Präsident Putin will in diesem Fall sämtliche Energielieferungen an den Westen einstellen lassen.

