In Ungarn haben heute früh landesweite Kommunalwahlen begonnen.

Rund acht Millionen Bürger sind aufgerufen, in mehr als 3.000 Gemeinden die Bürgermeister und Gemeindevertretungen zu wählen. Die Opposition hat in größeren Städten einen gemeinsamen Kandidaten aufgestellt, um sich gegen die Fidesz-Partei des rechts-nationalen Ministerpräsidenten Orban behaupten zu können. In der Hauptstadt Budapest liegen beide Bewerber nach letzten Umfragen gleichauf.