Die EU-Kommission hat der ungarischen Regierung vorgeworfen, mit einer Anti-Einwanderungskampagne Falschnachrichten zu verbreiten.

Der Vizepräsident der Brüsseler Behörde, Timmermans, sagte, anders als von Regierungschef Orban dargestellt, stünden die EU und Kommissionspräsident Juncker bei der Stärkung der europäischen Außengrenzen an vorderster Front.



Die Regierung in Budapest will großflächige Plakate aufstellen, auf denen Juncker sowie dem ungarisch-amerikanischen Milliardär Soros unterstellt werden, die Grenzschutzrechte der EU-Staaten schwächen zu wollen. Zudem heißt es, sie wollten die Einwanderung mit Migrantenvisa erleichtern.