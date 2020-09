In Ungarn haben tausende Menschen für die Unabhängigkeit der Universitäten demonstriert.

Sie bildeten in der Hauptstadt Budapest eine kilometerlange Menschenkette durch die Innenstadt. Dazu aufgerufen hatte die Studierendenvertretung der Uni für Theater- und Filmkunst. Die rechtsnationale Regierung hatte der Hochschule die Selbständigkeit entzogen und die Leitung einem Gremium aus Vertrauten von Ministerpräsident Orban übertragen. Daraufhin hatten Studierende die Universität am vergangenen Dienstag besetzt.



Der neue Kuratoriumspräsident der Theater-Uni, Attila Vidnyanszky, ist zugleich Intendant des Nationaltheaters. Er tritt für die Schaffung einer christlich-nationalen Kultur in Ungarn ein. Die Studierenden fordern seinen Rücktritt und dass die Leitung der Uni an die gewählten Gremien zurückgegeben wird. Diese hatten am vergangenen Montag geschlossen ihren Rücktritt eingereicht.