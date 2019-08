Bundeskanzlerin Merkel und Ungarns Ministerpräsident Orban wollen heute gemeinsam in Sopron an die Grenzöffnung vor 30 Jahren erinnern.

Damals waren beim sogenannten "Paneuropäischen Picknick" rund 600 DDR-Bürger spontan über die Grenze nach Österreich geflüchtet. Ungarische Grenzbeamte griffen nicht ein. Das Ereignis gilt als einer der wichtigsten Auslöser für die massenhafte Ausreise von DDR-Bürgern, ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Fall der Berliner Mauer. Merkel hatte Ungarn bereits am Wochenende gedankt. So sei das Wunder der deutschen Einigung möglich geworden, sagte sie.



Die Kanzlerin reist anschließend weiter zu einem Besuch nach Island, wo sie am Abend mit Ministerpräsidentin Jakobsdottir zusammentrifft.