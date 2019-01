In Ungarn haben wieder mehrere tausend Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Orban demonstriert.

In der Hauptstadt Budapest beteiligten sich etwa 2.000 Menschen an den Protesten. Auch in zahlreichen weiteren Städten gab es Aktionen. Auslöser ist ein neues Überstundengesetz, das die Regierung im Dezember verabschiedet hatte. Es ermöglicht Arbeitgebern, von den Beschäftigten bis zu 400 Stunden Mehrarbeit im Jahr zu verlangen. Seit Wochen kommt es deshalb immer wieder zu Protesten, die sich inzwischen gegen die gesamte Regierungspolitik richten.