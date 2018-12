In Ungarn haben tausende Menschen zum vierten Mal innerhalb einer Woche gegen die Regierung von Ministerpräsident Orban protestiert. Zu der Kundgebung in der Hauptstadt Budapest riefen neben der Opposition auch Gewerkschaften auf. Nach Medienberichten gingen mehr Menschen auf die Straße als in den vergangenen Tagen.

Außerdem gab es erstmals auch Proteste außerhalb von Budapest, so etwa in Györ, Szeged, Miskolc und Debrecen.



Auslöser für die Kundgebungen war zunächst ein Gesetz, mit dem die Zahl zulässiger Überstunden von 250 auf 400 pro Jahr erhöht wurde. Bei der Demonstration in Budapest forderten Redner heute aber auch einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie unabhängige Verwaltungsgerichte und ein Ende von Korruption.