Ungarns Opposition will bei der nächsten Parlamentswahl in zwei Jahren gemeinsam gegen die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Orban antreten.

Ein Bündnis aus liberalen, grünen, sozialistischen und rechtsgerichteten Parteien kündigte an, bei der Abstimmung 2022 mit einer gemeinsamen landesweiten Liste anzutreten und in jedem Wahlkreis nur einen Kandidaten aufstellen. Alle beteiligten Kräfte verpflichteten sich zudem, nicht mehr mit der Fidesz-Partei zusammenzuarbeiten. Bisher war die Opposition in Ungarn stark zersplittert.



Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Median kommt Fidesz derzeit nur noch auf eine Zustimmung von 39 Prozent, die Opposition hingegen auf 41 Prozent.



Die rechtskonservative Regierung in Ungarn steht wegen ihres zunehmend autoritären Stils seit langem auch innerhalb der EU in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.