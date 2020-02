Der ungarische Ministerpräsident Orban hat erneut eine Öffnung des konservativen europäischen Parteienbündnisses EVP nach rechts verlangt.

Die EVP habe den Kampf gegen die linksliberalen Kräfte aufgegeben und sei von deren Parteien kaum noch unterscheidbar, heißt es in einer im Internet veröffentlichten Stellungnahme des rechtsnationalen Politikers. Er forderte, dass die Mitgliedsparteien der EVP in ihren jeweiligen Ländern auch mit rechts von ihnen stehenden Kräften zusammenarbeiten können sollten.



Die Mitgliedschaft von Orbans Partei Fidesz in der EVP ist seit März vergangenen Jahres ausgesetzt. Grund sind mutmaßliche Verstöße der ungarischen Regierung gegen die Rechtsstaatlichkeit und eine Negativkampagne gegen den damaligen EU-Kommissionschef Juncker, der aus der EVP kommt. Orban selbst stellt einen Verbleib seiner Partei in dem Bündnis in Frage. Zur EVP gehören auch CDU und CSU.