Der ungarische Ministerpräsident Orban hat den EU-Institutionen und dem amerikanischen Finanzinvestor Soros vorgeworfen, die europäischen Staaten in die Verschuldung zwingen zu wollen.

Orban sagte in einem Rundfunk-Interview, die Brüsseler Bürokraten säßen in der Tasche eines Menschen namens Soros. Dieser und Brüssel hätten ein gemeinsames Interesse an Migrationskrisen, um von deren finanziellen Folgen für die betroffenen Staaten zu profitieren. Orban kritisierte auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, nach dem das längere Festhalten von Asylbewerbern in zwei ungarischen Transitlagern an der Grenze zu Serbien nicht rechtens ist.



Der aus Ungarn stammende Soros überlebte den Holocaust und machte später in den USA ein Vermögen. Er unterstützt weltweit humanitäre Initiativen. Orban hat Soros wiederholt kritisiert und sich dabei auch antisemitischer Klischees bedient.