In Ungarn wird es ein Referendum über das umstrittene Gesetz zur Information über Homosexualität und Transgender geben.

Das kündigte Regierungschef Orban an. In einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video rief der rechtskonservative Politiker die Bevölkerung auf, das von der Europäischen Unioin scharf kritisierte Gesetz zu unterstützen. Bereits im Vorfeld hatte er erklärt, die Versuche der EU, das Gesetz zu vereiteln, liefen ins Leere. Nur Ungarn selbst könne entscheiden, wie Kinder in dem Land erzogen und gebildet würden.



Die umstrittene Regelung sieht unter anderem ein Verbot von Büchern, Filmen und anderen Inhalten vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen nicht-heterosexuelle Sexualität dargestellt wird. Darüber hinaus wird Werbung untersagt, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen.



In einer Resolution hatte das Europäische Parlament erklärt, das ungarische Gesetz höhle die Demokratie aus.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.