Ungarns Ministerpräsident Orban hat Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit Flügen zu Fußballspielen in einem Luxusjet zurückweisen lassen.

Sein Stabschef Gulyas sprach von Verleumdung. Die fraglichen Fußballspiele habe Orban privat besucht. Das Enthüllungsportal Atlatszo hatte berichtet, dass Orban an Bord eines Privatflugzeugs zu einem Spiel seines ungarischen Lieblingsclubs nach Bulgarien und möglicherweise auch zur Fußball-WM in Russland geflogen sei. Die Maschine sei in Österreich registriert und stehe meist auf dem Budapester Flughafen.



Orbans Sprecher Havasi bestätigte daraufhin, dass Orban ein regelmäßiger Gast des Clubbesitzers Garancsi sei, einer der reichsten Männer Ungarns. Für die Flüge seien keine Steuergelder ausgegeben worden. Die Opposition erhebt den Vorwurf, Garancsi sei dank seiner Freundschaft mit Orban an staatliche Aufträge in Millionenhöhe gekommen.