Ungarns Parlament stimmt heute über ein Gesetz ab, das es Jugendlichen unmöglich machen soll, etwas über Transsexualität und Homosexualität zu erfahren.

Die neuen Bestimmungen verbieten es, in Büchern und anderen Medien diese Formen der Sexualität in einem positiven Licht oder als Bestandteil einer gesellschaftlichen Normalität darzustellen, wenn diese für Menschen unter 18 erreichbar sind. Ebenso wird Werbung mit diesen Inhalten verboten. Nach Darstellung der Regierungspartei Fidesz soll das Gesetzesvorhaben Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen. Kritiker sprechen von einer Zensur und betonen, Pädophile würden mit Homosexuellen und Transsexuellen gleichgesetzt. Die Annahme des Gesetzes gilt aufgrund der Mehrheitsverhältnisse als gesichert.



Gestern Abend demonstrierten tausende Menschen vor dem Parlament in Budapest gegen das Vorhaben.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.