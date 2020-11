Das ungarische Parlament entscheidet heute wegen der Corona-Pandemie über die Verlängerung des Gefahrennotstands für 90 Tage.

Die Regierung von Ministerpräsident Orban hatte ihn vergangene Woche für zunächst 15 Tage verhängt, wie es die Verfassung erlaubt. Orban kann so Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie per Verordnung erlassen. Die Opposition hat bereits ihre Zustimmung für die befristete Verlängerung zugesichert.



Im Frühjahr hatte sich Orban unbefristete Vollmachten für den Kampf gegen die Corona-Krise geben lassen. Im In- und Ausland hatte er damit massive Kritik auf sich gezogen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.