Die anhaltenden Proteste in Ungarn gegen die Regierung haben erstmals fast alle Oppositionsparteien vereint.

ARD-Korrespondent Clemens Verenkotte berichtete (Audio-Link), dass Demonstranten in Ungarn normalerweise keine Beteiligung von Politikern wünschten, auch nicht von Vertretern der Opposition. Deshalb sei es bemerkenswert, dass fast alle Parteien vertreten seien. Das Spektrum reiche von der rechten Jobbik bis nach ganz links. Jobbik ist eine in ihren Ursprüngen rechtsextreme Partei, die sich mittlerweile als gemäßigtere "Volkspartei" präsentiert. Dadurch eine sich die bisher stark zersplitterte Opposition, betonte Verenkotte. Diese habe gesehen, dass sie sonst nicht weiterkomme.



Bemerkenswert bei den Demonstrationen sei zudem, dass die Kritik aus allen Bevölkerungsschichten komme. Auch bei Anhängern der Regierung von Ministerpräsident Orban sei die Ausweitung der gesetzlich erlaubten Überstunden nicht populär.

Erstmals Proteste außerhalb Budapests

Auslöser für die Kundgebungen war zunächst ein Gesetz, mit dem die Zahl zulässiger Überstunden von 250 auf 400 pro Jahr erhöht wurde. Bei der inzwischen vierten Demonstration in Budapest forderten Redner aber auch einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, unabhängige Verwaltungsgerichte und ein Ende der Korruption. Erstmals gab es am Sonntag auch Proteste außerhalb der Hauptstadt, so etwa in Györ, Szeged, Miskolc und Debrecen.



Einige Oppositionspolitiker verschafften sich am Sonntagabend Zugang zum staatlichen Fernsehsender MTV in Budapest. Es gelang ihnen jedoch nicht, bis in die Nachrichtenstudios vorzudringen, um eine Petition zu verlesen. Elf von ihnen verbrachten einem Medienbericht zufolge die Nacht in dem Gebäude. Zwei Parlamentsabgeordnete wurden vom Sicherheitsdienst nach draußen befördert.