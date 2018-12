In Ungarn haben zahlreiche Menschen gegen die Berichterstattung des staatlichen Fernsehsenders MTV protestiert.

Sie unterstützten mit der Aktion mehrere Oppositionspolitiker, die sich dort vor 24 Stunden Zugang verschafft hatten und erst kürzlich den Sender verließen. Die Politiker hatten versucht, eine Erklärung zu verlesen, was ihnen jedoch nicht gelang.



Am Sonntag Abend hatten mehr als 15.000 Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Orban demonstriert. Auslöser war ein Gesetz, mit dem die Zahl zulässiger Überstunden auf 400 pro Jahr erhöht wurde. In Budapest wurde auch die als einseitig empfundene Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Thema der Proteste.