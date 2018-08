Die ungarische Regierung hat Kindergartenkindern eine patriotische Erziehung verordnet.

Das geht aus einem Erlass hervor, über den die oppositionelle Tageszeitung "Nepszava" berichtet. Darin heißt es den Angaben zufolge, Grundlage der Kindergartenpädagogik seien das nationale Identitätsbewusstsein, die christlichen kulturellen Werte, die Heimatliebe und die Bindung an Vaterland und Familie. Den jeweiligen Altersgruppen sollten in den Kindergärten vor allem Sprüche, Reime und Lieder aus dem Traditionsgut der ungarischen Volksfabeln vermittelt werden.



Eine führende Repräsentantin der Ungarischen Pädagogischen Gesellschaft sagte der Zeitung, man wisse bisher nichts von einem solchen Erlass. Ungarische Volksmärchen und Sagen spielten im Kindergarten schon jetzt eine angemessene Rolle. Es sei nicht klar, auf wessen Weisung und warum man das nun verstärken wolle.



Vor mehreren Jahren hatte Ungarns rechts-nationale Regierung die patriotische Erziehung bereits in den Lehrplänen für Volksschulen und Gymnasien verankert.