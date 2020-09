Der ungarische Ministerpräsident Orban hat sich für eine Wiederwahl von US-Präsident Trump ausgesprochen.

Er kämpfe für einen Sieg des Republikaners, weil die mit ihm rivalisierenden Demokraten ihre Diplomatie auf "moralischen Imperialismus" gründeten, heißt es in einem Beitrag Orbans für die Zeitung "Magyar Nemzet". Weltweit versuche eine liberale Elite, Europas christliche Konservative zu zerstören. Mit Blick auf die nächste Parlamentswahl in Ungarn in zwei Jahren schrieb er: Sie bereite sich auf einen entscheidenden Kampf im Jahr 2022 vor, unterstützt von den internationalen Medien, Brüssler Bürokraten und als Organisationen der Zivilgesellschaft getarnten Nicht-Regierungsorganisationen.

