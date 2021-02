In Ungarn muss der wichtigste unabhängige Sender "Klubradio" endgültig den Betrieb einstellen.

Ein Gericht in Budapest bestätigte den von der ungarischen Medienaufsicht angeordneten Lizenzentzug. Damit muss der Sender die Austrahlung seines Programms am kommenden Sonntag stoppen. Die Klubradio-Leitung kündigte den Gang vor den Obersten Gerichtshof an. Nach ihren Angaben soll zunächst im Internet weitergesendet werden.



Die Medienaufsicht hatte eine Verlängerung der Lizenz bereits im September mit der Begründung abgelehnt, dass der Sender wiederholt gegen Regeln verstoßen habe. Das regierungskritische Klubradio hält die Entscheidung für politisch motiviert und hatte dagegen Einspruch eingelegt. Ungarn belegt in der Rangliste der Pressefreiheit von "Reporter ohne Grenzen" nur den 89. von 180 Plätzen.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.