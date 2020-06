Ungarn hebt im Zuge der Lockerungen der Corona-Auflagen alle Beschränkungen im Personenverkehr mit Deutschland auf.

Dies gab das ungarische Außenministerium in Budapest bekannt. Deutsche können demnach von morgen an wieder ohne Einschränkungen in das Land einreisen. Zudem müsssen ungarische Bürger und Bürgerinnen, die aus der Bundesrepublik zurückkehren, nicht mehr in eine 14-tägige häusliche Quarantäne.



Mitte März hatte die Regierung in Budapest ein Einreiseverbot für alle Ausländer verhängt. Ausgenommen waren EU-Bürger mit festem Wohnsitz in Ungarn sowie Lastwagenfahrer, Diplomaten und Transitreisende.