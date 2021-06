Bundesinnenminister Seehofer befürwortet ein härteres Vorgehen der Europäischen Union gegen Ungarn im Streit über ein Gesetz zum Umgang mit Homosexualität.

Mit diesem Gesetz sei der ungarische Regierungschef Orban zu weit gegangen, sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Es verletze zentrale Werte der Europäischen Union. Das dürfe und werde man nicht hinnehmen. Seehofer sprach sich für die Kürzung von EU-Fördergeldern aus, um zu zeigen, dass die Staatengemeinschaft nicht tatenlos zuschaue.



Das kürzlich in Ungarn verabschiedete, umstrittene Gesetz verbietet jede Information über Homo- und Transsexualität, die sich an Minderjährige richtet. Betroffen sind etwa Filme, Bücher oder Anzeigen, die das Leben von Schwulen oder Lesben darstellen. Aus der EU gab es Kritik an dem Gesetz.

