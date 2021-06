Im Streit der Europäischen Union mit Ungarn hat die SPD-Europaabgeordnete Barley darauf hingewiesen, dass ein Ausschluss des Landes aus der EU nicht möglich sei.

Barley sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), dies ließen die EU-Verträge nicht zu. Die laute Empörung und Kritik am Vorgehen des ungarischen Ministerpräsidenten Orban sei jedoch richtig. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments bezeichnete Orban als korrupt bis ins Mark. Dies müsse die EU sehr viel stärker in der Konfrontation mit Ungarn thematisieren. Die Auseinandersetzung über Fragen der Homosexualität spiele Orban politisch in seiner Heimat leider eher in die Karten. Die SPD-Politikerin warf der EU-Kommission vor, viel zu zögerlich auf die ihrer Meinung nach schon seit Jahren andauernde Aushöhlung der Demokratie in Ungarn zu reagieren.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.