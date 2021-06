Tausende Menschen haben gestern Abend vor dem Parlament in Budapest gegen ein geplantes Gesetz demonstriert, das bestimmte Medieninhalte im Zusammenhang mit Homosexualität verbieten soll.

Die Teilnehmer verlangten die Rücknahme des Gesetzesentwurfs, der heute voraussichtlich von der rechten Mehrheit im Parlament gebilligt wird. Er sieht ein Verbot von Büchern, Filmen und anderen Inhalten vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht. Darüber hinaus soll jede Art von Werbung verboten werden, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen.



Sollte der Entwurf verabschiedet werden, würden die Meinungsfreiheit und die Kinderrechte in Ungarn massiv beschnitten, kritisierte ein Bündnis aus fünf Nichtregierungsorganisationen, darunter Amnesty International.

