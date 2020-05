Ungarn will seine beiden Transitzonen zur Unterbringung von Asylbewerbern schließen.

Wie der Stabschef von Ministerpräsident Orban, Gulyas, erklärte, will sich das Land damit dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichtshofs beugen. Der EuGH hatte die Unterbringung der Asylbewerber in den abgeschotteten Containerlagern vergangene Woche als Verstoß gegen EU-Recht eingestuft. Die Bedingungen dort glichen einer Inhaftierung, kritisierte das Gericht in Luxemburg. Gulyas erklärte, die Transitzonen schützten Ungarns Grenzen. Das Urteil des EuGH sei bedauerlich. 280 Insassen würden nun in Asylbewerber-Unterkünfte verlegt.



Menschenrechtsorganisationen prangerten nicht nur das Festhalten der Menschen in den Lagern nahe der serbischen Grenze an, sondern auch die Bedingungen vor Ort. Mehrmals sei es vorgekommen, dass abgelehnte Asylbewerber keine Nahrung mehr erhielten.