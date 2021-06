In Ungarn ist das Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität und Transgender in Kraft getreten.

Die umstrittene Regelung wurde von Staatspräsident Ader unterzeichnet und im ungarischen Amtsblatt veröffentlicht. Sie sieht unter anderem ein Verbot von Büchern, Filmen und anderen Inhalten vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen nicht-heterosexuelle Sexualität dargestellt wird. Darüber hinaus wird Werbung untersagt, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen.



Das Thema überschattet den EU-Gipfel in Brüssel. Der niederländische Ministerpräsident Rutte reagierte mit harscher Kritik. Ungarn habe nichts mehr in der EU zu suchen, sagte er. Die EU sei auch eine Wertegemeinschaft. Luxemburgs Premierminister Bettel warf der ungarischen Regierung vor, keine Ahnung von Homosexualität zu haben. Wer glaube, dass jemand aufgrund von Werbung, Büchern oder Filmen schwul werden könne, der verstehe das Leben nicht, erklärte Bettel. Ungarns Ministerpräsident Orban verteidigte das Gesetz. Es sorge dafür, dass Eltern exklusiv darüber entscheiden könnten, wie sie die sexuelle Erziehung ihrer Kinder gestalten wollten. Das Gesetz sei nicht gegen Homosexualität gerichtet.

