Das ungarische Parlament hat ein Gesetz gebilligt, das der Regierung mehr Kontrolle über Kultureinrichtungen gibt.

Demnach ist die Auswahl von Intendanten an staatlich geförderten Stadttheatern künftig an eine Einigung mit dem zuständigen Minister geknüpft. Darüber hinaus soll ein neuer Nationaler Kulturrat geschaffen werden, der sich mit der Entwicklung und Finanzplanung von insgesamt 17 Kultureinrichtungen befasst, darunter die Staatsoper und das Nationaltheater.



Kritiker werfen der Regierung vor, in die Freiheit der Kunst einzugreifen. Die Regierung argumentiert, die Neuerungen seien eine Reaktion auf einen Missbrauchsskandal in einem Budapester Theater.

"Ein unglaublich wichtiger Ort"

Im Deutschlandfunk hat der Ungarn-Experte Wilhelm Droste erläutert, dass die Regierung sich mehr Macht über Stadt-Theater sichern wolle - auch weil diese Bühnen bislang noch ein Forum der Meinungsvielfalt seien: "Die freie Theaterszene leidet schon seit vielen, vielen Zeiten. Denen wurde sozusagen jegliche Unterstützung entrissen. Und das hat viele in große Existenzkrisen geführt. Und das Theater ist ein unglaublich wichtiger Ort in Budapest."