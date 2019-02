US-Außenminister Pompeo beginnt heute eine mehrtätigen Reise durch drei mitteleuropäische Staaten.

Zunächst will er sich in Budapest mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban treffen. Bei dem Gespräch sollen den Angaben aus Washington zufolge auch die Bedenken der US-Regierung hinsichtlich des russischen Einflusses in Ungarn angesprochen werden. Nach der Visite in Budapest sind Reisen in die Slowakei und nach Polen geplant, wo Pompeo an einer von den USA organisierten Nahost-Konferenz teilnehmen soll.



Am Freitag hatte das US-Außenministerium mitgeteilt, das bislang zu geringe US-Engagement habe in Mitteleuropa zu einem 'Vakuum' geführt, das Russland und China bereitwillig gefüllt hätten. Pompeo werde die Verbündeten dazu ermutigen, den russischen und chinesischen Einfluss in den Bereichen Handel, Energiesicherheit und Rechtsstaatlichkeit zu begrenzen.