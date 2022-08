Russisches Gas

Eine Gazprom-Gasaufbereitungsanlage in Khanty-Mansiysk in Russland. (IMAGO / ITAR-TASS)

Ungarns Außenminister Szijjarto erklärte nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Prag, der russische Staatskonzern Gazprom werde im September und Oktober mehr Gas nach Ungarn liefern als vertraglich vereinbart. In der EU gilt seit mehreren Wochen ein Gas-Notfallplan, um die vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgelöste Energiekrise zu bewältigen. Die freiwillige Vereinbarung sieht Erdgas-Einsparungen im Winter in Höhe von 15 Prozent in jedem Land vor. Ungarns Regierungschef Orban verurteilt zwar den Angriff auf die Ukraine, den Gas-Notfallplan lehnt er jedoch ab und besteht auf Ausnahmen für sein Land.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.