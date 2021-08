In Ungarn wird der Verkauf von Kinderbüchern eingeschränkt, die von der heterosexuellen Norm abweichende Inhalte darstellen oder thematisieren.

Eine entsprechende Verordnung wurde im Amtsblatt des Landes veröffentlicht und tritt in 30 Tagen in Kraft. Danach dürfen entsprechende Schriften weder in den Auslagen von Bücherläden gezeigt noch in den Geschäften für alle sichtbar sein. Auch dürften die als "anstößig" bezeichneten Publikationen nicht im Umkreis von 200 Metern von Schulen oder Kirchen verkauft werden. Darüber hinaus wird Werbung verboten, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen.



Das von Ministerpräsident Orbans rechtsnationaler Fidesz-Partei dominierte Parlament hatte die Vorlage im Juni gebilligt. Wegen des Gesetzes hatte die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.

