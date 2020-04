EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich kritisch zum neuen Notstandsgesetz in Ungarn geäußert.

Sie sei besorgt, dass gewisse Maßnahmen in der Corona-Krise zu weit gingen, sagte sie in Brüssel. Besondere Sorgen mache ihr die Entwicklung in Ungarn. Notfallmaßnahmen könnten notwendig sein, betonte die CDU-Politikerin. Aber sie müssten begrenzt sein und regelmäßig überprüft werden.



Ohne Ungarn direkt zu nennen hatten zuvor 13 EU-Mitgliedstaaten vor Eingriffen in die Grundrechte im Zuge der Corona-Krise gewarnt. Die Länder, darunter Deutschland, warnten vor Risiken für die Rechtsstaatlichkeit, die durch bestimmte Notfallmaßnahmen entstehen könnten.



Das ungarische Parlament hatte am Montag ein Notstandsgesetz verabschiedet. Es erlaubt Ministerpräsident Orban, unbegrenzt per Dekret zu regieren.