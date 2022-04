Fidesz gegen alle

Wahlplakate in Ungarn (ARD / Wolfgang Vichtl)

Spitzenkandidat der Opposition ist der parteilose Politiker Marki-Zay. Bei der letzten Wahl im April 2018 holte Orban eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Seine Fidesz-Partei kam auf 133 des 199 Sitze umfassenden Parlaments.

Bestimmt wurde der Wahlkampf zuletzt durch den Krieg in der Ukraine, der frühere Themen wie Korruption und das Verhältnis Ungarns zur EU verdrängte. Orban hat den russischen Einmarsch in der Ukraine zwar verurteilt, vermeidet aber persönliche Kritik an Russlands Präsident Putin.

Wahl auch in Serbien

In Serbien wurden heute Parlament und Präsident neu gewählt. Präsident Vucic strebt eine zweite Amtszeit an. Sein wichtigster Gegenkandidat ist der frühere Militärchef Ponos. Er wird von der pro-europäischen Opposition unterstützt. Die Wahllokale schließen in einer Stunde. Anders als bei vorangegangenen Wahlen mussten ethnische Serben aus dem Kosovo diesmal zur Stimmabgabe nach Serbien reisen. Hintergrund ist, dass sich Serbien und das Kosovo nicht auf ein Abstimmungs-Procedere auf kosovarischem Territorium hatten einigen können.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.