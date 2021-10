Ein halbes Jahr vor der Parlamentswahl in Ungarn haben Ministerpräsident Orban und sein Herausforderer Marki-Zay in Budapest den Wahlkampf eröffnet.

Orban kritisierte auf einer Kundgebung am ungarischen Nationalfeiertag die Europäische Union. Die EU verhalte sich Ungarn und Polen gegenüber so als wären sie Feinde, sagte er vor zehntausenden Menschen. Brüssel wolle den Bürgern beider Länder vorschreiben, wie sie zu leben hätten. Die Regierungen in Budapest und Warschau stehen seit Jahren wegen rechtsstaatlicher Verfehlungen am Pranger der EU.



Marki-Zay griff die Politik Orbans an. Die Menschen hätten genug von den Hasskampagnen gegen Einwanderer und die LGBTQ-Gemeinschaft, sagte er vor rund 5.000 Anhängern. Der konservative Politiker hat vor kurzem die Vorwahl eines breiten Oppositionsbündnisses gewonnen. In Umfragen liegt das Bündnis derzeit Kopf an Kopf mit der regierenden Fidesz-Partei.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.