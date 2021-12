Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Johanna Geron )

Ministerpräsident Orban sagte in Budapest, die Regierung habe entschieden, nichts am Grenzschutzsystem zu ändern. Man werde niemanden hineinlassen. Der EuGH in Luxemburg hatte im November Teile des ungarischen Asylrechts für nicht vereinbar mit EU-Recht erklärt. Ungarn wurde vorgeworfen, Menschen ohne Einreiseerlaubnis zurückzuweisen und in sogenannten Transitzonen an der Grenze zu Serbien festzuhalten. Damit werde ihnen das Recht verweigert, Asyl zu beantragen, hieß es.

