EU-Sanktionen

Ein Regierungssprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Ungarn habe seine Meinung in dieser Frage nicht geändert. Die EU-Energieminister beraten am Nachmittag bei einem Sondertreffen in Brüssel über ein Öl-Embargo gegen Russland.

Beratungen in Brüssel

Die Bundesregierung ist nach Angaben von Außenministerin Baerbock inzwischen dazu bereit, im nächsten Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland auch ein Ölembargo zu verhängen. Die Grünen-Politikerin sagte im ARD-Fernsehen, noch vor einigen Wochen hätte man sofortige Energiesanktionen nicht einen Monat durchstehen können.

Nun habe man sich vorbereitet, weil man Sanktionen gegen Russland im Zweifel auch jahrelang durchhalten können müsse. Über das mögliche Öl-Embargo gegen Russland beraten die für Energie zuständigen EU-Minister nach Angaben aus Diplomatenkreisen heute bei einem Sondertreffen in Brüssel. Agenturberichten zufolge geht es auch um Möglichkeiten zur Unterstützung Polens und Bulgariens nach dem russischen Gas-Lieferstopp.

Gas-Embargo noch umstritten

Ein schnelles Gas-Embargo sehen die EU-Mitgliedsstaaten derzeit noch skeptisch. Das Thema soll erst beim nächsten EU-Gipfel Ende Mai wieder diskutiert werden. Zurückhaltend ist auch Thüringens Ministerpräsident Ramelow. Er sagte im Deutschlandfunk , bei Öl gebe es genügend Alternativen, aber beim Gas hänge man am europäischen Gasnetz. Die Ukraine würde unter einem solchen Embargo leiden, da ein Großteil des Gases durch das Land fließe und die Ukraine die höchsten Durchleitungsgebühren erhalte. Der Linken-Politiker schlug deshalb vor, einen Teil des Geldes statt an Russland direkt an die Ukraine zu überweisen.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.