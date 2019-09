Ungarns Außenminister Szijjarto hat sich für einen Neubeginn in den Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn ausgesprochen.

Beide Länder müssten sich wieder mit gegenseitigem Respekt begegnen, sagte Szijjarto der Zeitung "Die Welt" vor seinem Besuch in Berlin. Dort nimmt er heute am deutsch-ungarischen Forum "Jugend. Dialog. Zukunft" gemeinsam mit Bundesaußenminister Maas teil.



Szijjarto betonte, in der Vergangenheit habe es zwischen Berlin und Budapest Anklagen und Stigmatisierungen gegeben. Dabei habe man bei den meisten Themen dieselben Ansichten.



Das Verhältnis zwischen beiden Regierungen gilt seit der Flüchtlingskrise 2015 als belastet.