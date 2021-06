Auf dem EU-Gipfel in Brüssel ist der ungarische Regierungschef Orban mit Kritik fast aller anderen Mitgliedstaaten konfrontiert worden. Grund ist das Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität, das gestern in Ungarn in Kraft getreten ist.

Bundeskanzlerin Merkel sagte, die Diskussion mit Orban sei kontrovers und "sehr ehrlich" gewesen. Alle hätten deutlich gemacht, welche grundlegenden Werte die EU verfolge. Der niederländische Regierungschef Rutte rief Orban auf, den Austritt seines Landes aus der EU einzuleiten, wenn er die europäischen Werte nicht teilen wolle. Von sich aus kann die EU keine Mitglieder vollständig aus der Union ausschließen. Grundsätzlich ist unter bestimmten Bedingungen eine Suspendierung von Mitgliedsrechten nach Artikel 7 des EU-Vertrages möglich.

Barley: Orban ist "korrupt bis ins Mark"

Auch die SPD-Europaabgeordnete und Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, Barley, wies darauf hin, dass ein Ausschluss des Landes aus der EU nicht möglich sei. Barley sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), dies ließen die EU-Verträge nicht zu. Die laute Empörung und Kritik am Vorgehen des ungarischen Ministerpräsidenten Orban sei jedoch richtig.



Barley bezeichnete Orban als korrupt bis ins Mark. Dies müsse die EU sehr viel stärker in der Konfrontation mit Ungarn thematisieren. Die Auseinandersetzung über Fragen der Homosexualität spiele Orban politisch in seiner Heimat leider eher in die Karten. Die SPD-Politikerin warf der EU-Kommission vor, viel zu zögerlich auf die ihrer Meinung nach schon seit Jahren andauernde Aushöhlung der Demokratie in Ungarn zu reagieren.

Bettel: rote Linie überschritten

Luxemburgs Ministerpräsident Bettel warf Ungarn vor, mit dem Homosexuellen-Gesetz eine rote Linie überschritten zu haben. Belgiens Ministerpräsident De Croo berichtete, Unterstützung habe Orban nur aus Polen und Slowenien bekommen.



Der außenpolitische Sprecher der Linken, Gysi, bezeichnete die scharfe Kritik von EU-Vertretern an Orban als überfällig und richtig. Gysi sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Ungarn habe mit dem Gesetz eine Grenze überschritten. Wenn harte Maßnahmen der EU gegen Ungarn aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips nicht möglich seien, müssten die EU-Staaten das Land bilateral in der Wirtschafts- und Außenpolitik unter Druck setzen.

"Weitere Station auf Weg zu anti-europäischem Staat"

In Ungarn sind künftig Bücher und Filme mit Darstellungen nicht-heterosexueller Sexualität verboten, wenn Kinder und Jugendliche Zugang dazu haben. Untersagt ist außerdem Werbung, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen. Die ungarische Regierung will damit nach eigener Aussage sicherstellen, dass Eltern das "exklusive Recht auf die Sexualerziehung ihrer Kinder" haben.



Unser Europa-Korrespondent Paul Vorreiter hatte zuletzt im Deutschlandfunk kommentiert: "Das neue Anti-LGBTIQ-Gesetz der Regierung Orban ist bei genauerer Betrachtung nur eine weitere Station auf dem Weg Ungarns zu einem anti-europäischen Staat."

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.