Pflegekräfte auf einer Corona-Intensivstation. (imago / citepress)

Dies sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums dem Nachrichtenportal "Business Insider". Ungeimpftes Personal könne so lange weiterbeschäftigt werden, bis das jeweilige Gesundheitsamt die Entscheidung über ein Tätigkeitsverbot getroffen habe. Hintergrund sind Befürchtungen der Behörden, die Impfpflicht nicht durchsetzen zu können. So hatten Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Berlin erklärt, angesichts mangelnder personeller Ressourcen mit der Überprüfung überfordert zu sein. Eigentlich gilt ab 16. März, dass alle Mitarbeiter in Pflege- und medizinischen Berufen entweder genesen oder vollständig geimpft sein müssen, solange medizinische Gründe nicht dagegen sprechen.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, regte an, die Frist für die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu verlängern. Schließlich seien wesentliche Fragen zur Umsetzung noch ungeklärt, sagte er der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf.

