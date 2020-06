Der Zahlungsabwickler Wirecard gerät wirtschaftlich immer stärker unter Druck.

Am Vormittag musste das Dax-Unternehmen aus Aschheim bei München die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 zum wiederholten Male verschieben, weil es Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit Treuhandkonten gibt. Die Aktie von Wirecard brach zwischenzeitlich um mehr als 70 Prozent ein. Wirtschaftsprüfer bemängeln, dass über die Existenz von Bankguthaben in Höhe von 1,9 Milliarden Euro keine ausreichenden Prüfungsnachweise vorliegen, und vermuten Täuschungszwecke. Vorstandsmitglied Marsalek wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt.



Lesen Sie hier, was Wirecard in den Dax brachte und jetzt in höchste Bedrängnis.