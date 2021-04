Der Virologe Alexander Kekulé kritisiert, dass viele Gesundheitsämter die Corona-Infektionszahlen wegen Ostern zu spät melden.

Kekulé sagte im Podcast von MDR AKTUELL, wenn die Menschen zu Ostern in Deckung gingen, sei das kein Beinbruch. Bei den Gesundheitsämter sehe er das anders. Das Land sei in einer kritischen Phase, in der die Politik nachsteuern müsse. Es sei wichtig, in Echtzeit zu verstehen, was los sei. Das funktioniere ein Jahr nach Beginn der Pandemie immer noch nicht. "Da kann man wirklich nur seufzen", so Kekulé. Schon seit der Schweinegrippe 2009 sei klar, dass bei der Technik der Gesundheitsämter nachgerüstet werden müsse. Niemand dürfe denken, die Corona-Pandemie sei mit den Impfungen im Sommer zu Ende. "Wir haben neue Varianten im Raum stehen."

