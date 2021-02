Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, spricht sich für zweckmäßige Lösungen für übrig gebliebene Impfstoffe aus.

Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, beim Mittel von AstraZeneca blieben jeden Tag viele Einheiten liegen, aber in der Praxis sei es oft schwierig, den nächsten in der Reihenfolge zu identifizieren und zu erreichen. Deshalb sollte es in allen Impfzentren Listen geben, die festlegen, wer an die Reihe komme, so Mertens. Dann könne man geeignete Kandidaten aus nachfolgenden Prioritätsgruppen vorziehen. Der Stiko-Vorsitzende warnte in der Diskussion über die Impf-Reihenfolge aber, es dürfe nicht passieren, dass schwer kranke Risikopatienten leer ausgingen, weil ganze Berufsgruppen mit starker Lobby vorgezogen würden.



Berlins Sozialsenatorin Breitenbach will mit übrig gebliebenen AstraZeneca-Impfdosen die rund 3.000 Obdachlosen in den Notunterkünften der Stadt impfen. Die Linken-Politikerin sagte, es sei nicht hinnehmbar, dass Impfstoff ungenutzt herum liege. Obdachlose seien eine besonders vulnerable Gruppe. Breitenbach will mit den Impfungen nächste Woche beginnen und hofft, dass andere Bundesländer dem Beispiel folgen.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.