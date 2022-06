Die Hitze in Spanien treibt derzeit außergewöhnlich viele Menschen an die Strände, so wie hier in Barcelona. (IMAGO/ZUMA Wire)

Für die Millionenmetropole Madrid warnte der nationale Wetterdienst Aemet vor Werten bis zu 40 Grad, in Saragossa könnten es demnach am Samstag sogar 45 Grad werden. Für die beliebte Ferieninsel Mallorca wurden 36 Grad prognostiziert. Bereits in den vergangenen Tagen waren die Temperaturen in Andalusien bis auf 43 Grad gestiegen. Die Behörden warnten vor zu langen Aufenthalten in der Sonne. Vielerorts waren die Strände für diese Jahreszeit allerdings außergewöhnlich voll. Abklingen könnte die Hitzewelle am Wochenende, sicher sei das aber nicht, betonte Aemet.

Verbunden mit großer Trockenheit erhöht die Hitze auch die Gefahr von Wald- und Buschbränden. Seit Jahresbeginn seien in Spanien bereits mehr als 19.000 Hektar Wald verbrannt, hieß es. Das sei in etwa doppelt so viel wie durchschnittlich im selben Zeitraum der Jahre 2006 bis 2021, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE unter Berufung auf Daten des europäischen Erdbeobachtungssystems Copernicus.

Hitze setzt immer früher im Jahr ein

Hitzeperioden nehmen in Spanien nach einem Bericht der Zeitung "El País" zu. Sie setzten früher im Jahr ein, seien länger, die Temperaturen höher und beträfen immer mehr Landesteile zugleich. Experten führen dies auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurück.

Auch in Frankreich warnten die Behörden vor einer außergewöhnlichen Hitzewelle. Die höchsten Temperaturen werden dem Wetterdienst Météo France zufolge zwischen Donnerstag und Samstag erwartet, wenn es selbst nachts über 20 Grad warm sein soll. Aus Südfrankreich wurden aufgrund der anhaltenden Trockenheit erneut größere Waldbrände gemeldet. In mehreren Départements wurde das Wasser rationiert.

Auch in Deutschland rechnet der Wetterdienst am Wochenende besonders im Westen und Südwesten mit Temperaturen von bis zu 36 Grad.

