Die Ursache für den gestrigen Brand in einem ICE war ein technischer Defekt.

Das teilte die Bundespolizei mit. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache könnten mehrere Wochen in Anspruch nehmen, hieß es weiter. Eine Fremdeinwirkung könne ausgeschlossen werden. Der ICE war gestern früh während der Fahrt zwischen Köln und Frankfurt am Main in Brand geraten. Die mehr als 500 Fahrgäste konnten den Zug nach einem Nothalt verlassen. Fünf Menschen wurden verletzt. Die Schnellfahrstrecke bleibt noch auf unbestimmte Zeit gesperrt.