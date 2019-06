Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hält umfassende Abschiebungen nach Afghanistan derzeit für "unrealistisch" und nur "im Ausnahmefall" für zulässig.

Die Sicherheitslage in dem Land habe sich in den vergangenen Monaten verschlechtert, erklärte Dominik Bartsch, Vertreter des UNHCR in Deutschland. Deshalb dürften "Rückführungen nur im Ausnahmefall" stattfinden. Das UNHCR lehne Abschiebungen nach Afghanistan nicht grundsätzlich ab. Entscheidungsträger müssten sich jedoch im Klaren darüber sein, in was für ein Land diese Menschen gebracht würden, erklärte Bartsch mit Blick auf regelmäßige Terroranschläge und wiederholte Menschenrechtsverletzungen. Auch bereits bestehende Abschiede-Bescheide sollten noch einmal genau überprüft werden.



Sammelabschiebungen nach Afghanistan stehen in Deutschland immer wieder in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen.